Link Live Streaming Bein Sports Genoa vs AC Milan di Liga Italia Hari Ini Pukul 02.45 WIB

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Genoa vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Bein Sports. Zlatan Ibrahimovic diandalkan lagi.

Siaran Langsung Liga Italia antara Genoa vs AC Milan dimulai pukul 02.45 WIB.

Raksasa Italia AC Milan telah mengalami masa sulit di Serie A akhir-akhir ini, kalah dalam dua pertandingan berturut-turut. Ini membuat Rossoneri tertinggal tiga poin di belakang pemuncak tren awal Napoli setelah 14 pertandingan.

Milan akan berhadapan dengan Napoli di liga dan tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan pertama mereka. Namun, kekalahan beruntun dari Fiorentina dan Sassuolo telah membuat mereka tertinggal.

Hal ini juga memungkinkan saingan berat Inter Milan untuk mengejar ketinggalan. The Nerazzurri hanya satu angka di bawah Milan di klasemen dan bisa melompat log mereka jika hasil pergi jalan mereka minggu ini.

Dengan jadwal sibuk yang akan datang, tim Stefano Pioli harus menemukan kembali mojo mereka dan mengambil momentum.

Mereka melakukan perjalanan ke Luigi Ferraris untuk menghadapi tim Genoa yang berjuang di posisi ke-18. The Grifone telah memenangkan hanya satu pertandingan sepanjang musim saat menggambar tujuh dan kehilangan enam yang tersisa.

Ini merupakan peluang bagus bagi Rossoneri untuk mengakhiri kekalahan beruntun mereka dan kembali ke jalur kemenangan.