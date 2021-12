LINK Live Streaming Everton vs Liverpool di liga Inggris Nonton di TV Online Mola TV Mulai 03.15 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Everton vs Liverpool di Liga Inggris, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Adu tajal Richarlison dan Mo Salah.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Everton vs Liverpool hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 03.15 WIB.

Link Live Streaming Everton vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Adu tajal Richarlison dan Mo Salah.

Duel Everton vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Link Streaming Aston Villa vs Manchester City Siaran Langsung SCTV Liga Inggris Malam Ini

Baca juga: Live Streaming Mola TV Watford vs Chelsea di Liga Inggris Hari Ini, Tuchel Rotasi Pemain

Gameweek 14 dari musim Liga Premier 2021/22 akan berlangsung pada hari Selasa, hanya dua hari setelah putaran pertandingan sebelumnya mencapai puncaknya.

Pada hari Rabu, enam pertandingan dijadwalkan, dengan perlengkapan tenda adalah derby Merseyside. Everton dan Liverpool akan saling berhadapan di Goodison Park, dengan kedua tim dalam pertandingan yang kontras menuju pertandingan besar minggu ini.

Bentuk Everton telah memudar setelah awal yang kuat untuk hidup di bawah Rafael Benitez. The Toffees telah menahan Manchester United dengan hasil imbang 1-1 yang meningkatkan moral pada awal Oktober.

Namun, dalam dua bulan sejak itu, mereka gagal memenangkan enam pertandingan berikutnya, kalah lima di antaranya, termasuk kekalahan 1-0 di tangan Brentford akhir pekan lalu .

Baca juga: MU vs Arsenal di Liga Inggris, Carrick Bisa Cadangkan Ronaldo Lagi, Rangnick Belum Siap

Di sisi lain, Liverpool terbang tinggi pada awal musim 2021/22, setelah hanya kalah satu pertandingan di semua kompetisi sejauh ini.

Anehnya, The Reds kehilangan poin dalam lima dari 13 pertandingan Liga Premier musim ini, yang membuat mereka terpaut dua poin dari Chelsea.