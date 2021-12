Link Streaming Aston Villa vs Manchester City Siaran Langsung SCTV Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Aston Villa vs Manchester City di Liga Inggris, Kamis (2/12/2021) dinihari via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV.

Dua kemenangan dalam dua untuk Steven Gerrard sebagai bos baru Aston Villa tentu saja membawa kembali rasa optimisme di antara para penggemar.

Suasana saat ini tidak ada di Villa Park musim ini meskipun dewan dan mantan manajer Dean Smith mendapatkan beberapa pemain menarik melalui pintu di musim panas.

Sementara awal buruk mereka musim ini terlihat diperbaiki di bawah Gerrard, pemain baru belum membuat tanda mereka.

Namun sepertinya bos mantan Rangers adalah orang yang mendapatkan yang terbaik dari mereka.

Dia memiliki ujian besar berikutnya, ketika Manchester City datang ke Villa Park, berharap untuk menegaskan dominasi mereka.

Villa mengunjungi Crystal Palace yang rumit, yang tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan, pada matchday sebelumnya.