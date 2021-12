Live Streaming Bein Sports PSG vs Nice di Liga Prancis Hari Ini Pukul 03.00 WIB Messi Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Nice di Liga Prancis atau Ligue 1, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung RCTI. Messi dan Mbappe main.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Nice dimulai pukul 03.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports dan tak bisa di RCTI + .

Setelah upacara penghargaan Ballon d'Or yang bergengsi pada hari Senin, Parisian akan mengalihkan perhatian mereka kembali ke sepak bola saat Paris Saint-Germain berhadapan dengan OGC Nice pada hari Rabu.

Tuan rumah menuju ke pertandingan ini dengan keunggulan 12 poin di puncak klasemen, menjadikan mereka favorit yang tak terbantahkan untuk mendapatkan kembali gelar Ligue 1.

Tapi pertengahan pekan ini, mereka terutama akan mencari pembalasan saat mereka menghadapi tim Nice yang dipimpin oleh Christophe Galtier.

Ahli taktik Prancis adalah dalang di balik kampanye luar biasa LOSC Lille 2020/21 yang membuat mereka menyangkal gelar liga PSG.

Galtier telah mencapai tingkat kesuksesan yang sama di Nice musim ini tetapi tertinggal dalam perburuan gelar karena awal fenomenal PSG di musim domestik.

Memang, Les Parisiens hanya kehilangan lima poin sejauh musim ini. Kekalahan terakhir mereka sebenarnya datang melawan Rennes yang berada di posisi kedua pada awal Oktober, meskipun pasukan Mauricio Pochettino baru-baru ini kalah dari Manchester City di Liga Champions, sehingga menyerahkan posisi teratas di Grup A.