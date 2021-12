Live Streaming Mola TV Watford vs Chelsea di Liga Inggris Hari Ini, Tuchel Rotasi Pemain

Striker Chelsea Romelu Lukaku kemungkinan besar akan main di laga Watford vs Chelsea di Liga Inggris, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Mola TV.

Chelsea akan berharap untuk mengkonsolidasikan tempat mereka di puncak klasemen Liga Premier ketika mereka berhadapan dengan Watford di Vicarage Road pada Rabu malam.

Dan Thomas Tuchel berkeringat karena kebugaran beberapa pemain kunci menjelang pertandingan terbaru timnya.

Reece James, Jorginho dan Timo Werner akan menjalani tes kebugaran akhir untuk menentukan ketersediaan mereka untuk menghadapi Watford.

Namun, Ben Chilwell (lutut), Mateo Kovacic (hamstring) dan N'Golo Kante (lutut) dipastikan akan absen saat Chelsea melakukan perjalanan singkat ke Vicarage Road.

Selama konferensi pers pra-pertandingannya , Tuchel memberikan pembaruan tentang masalah cederanya sambil juga berbicara tentang Romelu Lukaku dan kemajuannya setelah kembali dari cedera pergelangan kaki.

Bos Chelsea berkata, “Romelu cukup mudah. Dia masuk di pertandingan terakhir dan dia terus berlatih bersama tim. Dia siap untuk maju dalam beberapa menit dan di sinilah dia berada sekarang.”