Prediksi Susunan Pemain Everton vs Liverpool di Liga Inggris Tak Live SCTV Malam Ini, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Everton vs Liverpool di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV, Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Everton vs Liverpool di Liga Inggris, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Everton vs Liverpool hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 03.15 WIB.

Link Live Streaming Everton vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Mo Salah starter.

Duel Everton vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Liverpool tentu ingin memperpanjang tren kemenangan beruntunnya di laga derbi nanti.

Sebelumnya, The Reds telah mengantongi 3 kemenangan beruntun di semua ajang, dengan catatan clean sheet.

Teranyar, mereka berhasil menaklukkan Southampton dengan 4 gol tanpa balas.

Diogo Jota tampil menawan di laga tersebut dengan sumbangan 2 golnya.

Performa impresif itu membuat Liverpool kini bertengger di posisi 3 klasemen Liga Inggris 2021 dengan koleksi 28 poin.

Untuk bisa terus menguntit 2 tim di atasnya, Man City dan Chelsea, pasukan Jurgen Klopp wajib menang di laga kontra Everton.