Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Spezia di Liga Italia Malam Ini, Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Inter Milan vs Spezia Liga Italia via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Bein Sports 2, Hakan Calhanoglu main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Inter Milan vs Spezia di Liga Italia Serie A, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Hakan Calhanoglu main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs Spezia dimulai pukul 00.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Inter Milan vs Spezia bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Hakan Calhanoglu main.

Duel Inter Milan vs Spezia di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Everton vs Liverpool di Liga Inggris Tak Live SCTV Malam Ini, Mo Salah Main

Baca juga: LIVE OChannel! Susunan Pemain & Link Streaming RANS vs PSKC Liga 2 Hari Ini, Gonzales Main

Baca juga: Live RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF 2021, Hadapi Malaysia di Laga Akhir

Prediksi laga mengarah untuk tuan rumah, yang butuh poin penuh demi naik ke peringkat 2 klasemen Liga Italia.

Inter Milan saat ini masih menduduki tangga ke-3 dalam tabel klasemen Serie A, dengan modal 31 poin.

Namun demikian La Beneamata hanya terpaut 1 angka dari tim posisi 2 yang ditempati sang rival sekota, AC Milan.

Oleh karenanya tambahan 3 poin atas Spezia, dapat membawa Inter naik peringkat di papan klasemen.

Inter punya bekal bagus untuk mewujudkan misinya tersebut. Sampai saat ini Lautaro Martinez dan kawan-kawan tercatat belum terkalahkan dalam 9 laga terakhir di semua ajang.

Usai kalah 2 gol tanpa balas di tangan Lazio pada akhir Oktober lalu, La Beneamata lantas bangkit dengan membukukan 7 kemenangan dan 2 seri.