Prediksi Susunan Pemain PSG vs Nice di Jadwal Liga Prancis Malam Ini Live Bein Sports 1, Messi Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming PSG vs Nice di Jadwal Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 1 hari ini, Lionel Messi Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Nice di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung RCTI. Lionel Messi main.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Nice dimulai pukul 03.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports dan tak bisa di RCTI + mulai pukul 19.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Nice pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung RCTI. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Lionel Messi main.

Duel PSG vs Nice di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan tak bisa via RCTI +.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs Spezia di Liga Italia Malam Ini, Calhanoglu Main

Baca juga: Jadwal Liga 1 Live Indosiar Pekan Ini, Persebaya vs Barito United & Madura United vs Persib

Baca juga: Live RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF 2021, Hadapi Malaysia di Laga Akhir

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Everton vs Liverpool di Liga Inggris Tak Live SCTV Malam Ini, Mo Salah Main

PSG saat ini masih memimpin klasemen sementara Ligue 1 2021/2022 dengan mengumpulkan 40 poin dari 15 pertandingan.

Les Parisiens pun hanya kehilangan 5 poin dari total poin maksimal yang bisa didapatkan, dan unggul 14 poin dari Nice di posisi 3.

Oleh karena itu, jika ingin persaingan di Ligue 1 tetap terbuka, Nice wajib meraih kemenangan di kandang PSG.

Hal itu pun jelas tidak mudah bagi tim besutan Christophe Galtier, mengingat secara kualitas pemainnya di bawah tim tuan rumah.

Kendati begitu, pengalaman Christophe Galtier, yang musim lalu sukses membawa juara Lille, dengan meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri saat menghadapi PSG asuhan Mauricio Pochettino, menjadi modal Nice.

Namun, Galtier juga menyadari timnya masih belum bisa tampil impresif sesuai keinginannya. Hal itu terlihat saat Les Aiglons, tumbang dari Metz di pekan ke-14.