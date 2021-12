Prediksi Susunan Pemain Watford vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini, Romelu Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Watford vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV, Romelu Lukaku Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Watford vs Chelsea di Liga Inggris, Kamis (2/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main.

Kegagalan Chelsea mengalahkan Manchester United pada hari Minggu (28/11/2021) lalu, menimbulkan dampak pada persaingan papan atas di klasemen Liga Inggris.

Kini The Blues yang sudah mendulang 30 poin, hanya unggul 1 angka dari Manchester City di peringkat 2. Liverpool di urutan 3 pun juga kian merapat dengan jarak 2 poin saja.

Di sisi lain, Watford tumbang di tangan Leicester City akhir pekan lalu. Inkonsistensi performa masih menjadi masalah serius bagi skuad besutan Claudio Ranieri.

Padahal sepekan sebelumnya, The Hornets sukses mengalahkan MU 4-1 di kandang sendiri.

Sama-sama kecewa pada akhir pekan lalu, baik Chelsea maupun Watford bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan pada tengah pekan ini.

Thomas Tuchel, pelatih Chelsea, meyakini skuadnya bakal segera bangkit, serta mengubur rasa kecewa usai hanya mendapat 1 poin saat melawan MU.