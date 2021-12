SEDANG BERLANGSUNG! RANS vs PSKC Liga 2 Hari Ini Skor Sudah 1-0 Link LIVE Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming RANS vs PSKC di Liga 2 2021, Rabu (17/11/2021) tak tayang via Siaran Langsung Indosiar ataupun Live Streaming Indosiar tapi bisa diakses via Live Streaming OChannel. 10 menit skor sementara 1-0.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga RANS Cilegon FC vs PSKC via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 15.15 WIB dan saat ini sudah berlangsung.

Link Live Streaming RANS vs PSKC ini tak bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Baru 10 menit skor sementara 1-0.

Duel RANS Cilegon FC vs PSKC di Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio.com dan tidak di Indosiar.

Baca juga: LIVE OChannel! Susunan Pemain & Link Streaming RANS vs PSKC Liga 2 Hari Ini, Gonzales Main

Baca juga: Jadwal Liga 2 Hari Ini Live OChannel, RANS Cilegon FC vs PSKC Cimahi & Sulut United vs Kalteng Putra

Prediksi laga mengarah kepada RANS Cilegon yang butuh kemenangan untuk mengunci tiket 8 besar.

Peta persaingan Grup B berjalan ketat hingga pekan terakhir.

Dewa United yang saat ini memimpin klasemen Liga 2 Grup B dengan bekal 22 poin, sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya.

Namun demikian perebutan tiket babak knockout untuk tim runner up masih terjadi, dengan melibatkan RANS Cilegon dan Persekat Tegal.

Baik RANS maupun Persekat saat ini sama-sama mendulang 17 poin.

Baca juga: Hasil & Klasemen Liga 2 PSIM Susul Persis ke 8 Besar, Grup D Pucuk dan Degradasi Selisih 2 Poin

Namun demikian The Prestige Phoenix julukan skuad RANS, berhak menduduki tangga lebih tinggi lewat keunggulan head to head.