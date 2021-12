Sikap Cuek Rangga Azof Tuai Protes Haico VDV, Terekam di Lokasi Syuting Buku Harian Seorang Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang bersama saat berada di lokasi syuting Sinetron Buku Harian Seorang Istri, Haico Van der Veken terlihat memberikan protes pada Rangga Azof lantaran tingkahnya yang cuek.

Kemesraan antara Haico VDV dan Rangga Azof kini kembali menjadi sorotan setelah keduanya dipertemukan sebagai pasangan di sinetron Buku Harian Seorang Istri.

Memang isu perihal keduanya yang sedang menjalin hubungan asmara sudah santer terdengar saat mereka terlibat dalam Sinetron Samudra Cinta.

Hal ini bermula lantaran sikap keduanya yang saling melontarkan kode dan menunjukan kemesraan meski sedang berada di luar lokasi syuting.

Apalagi Azof dan Haico sempat kedapatan pergi bersama untuk liburan romantis di Bali yang semakin menguatkan dugaan bahwa memang benar keduanya terlibat cinta lokasi.

Meski hingga kini masih enggan untuk mengungkap status hubungan mereka yang sebenatnya, tak jarang lewat unggahan di media sosial masing - masing Haico dan Azof membagikan momen kemesraan mereka.

Seperti yang tampak lewat unggahan story yang dibagikan Haico VDV di akun instgram miliknya, Selasa (30/11/2021).

Dalam video tersebut tampak Haico menunjukan keberadaan Azof yang sibuk bermain telpon genggam ketika sedang bersama dirinya.

"he's had it with me," tulis Haico.

Rupanya sikap cuek yang ditunjukan Azof saat asik bermain handphone meski mereka sedang bersama itu pun mendapatkan protes dari Haico yang menyindirnya.

