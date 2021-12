Hari ini Kementerian LHK Menilai Kepantasan Pertamina IT Banjarmasin Raih Emas PROPER 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hari ini, Kamis (2/12/2021) secara virtual akan dilakukan penilaian dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Pertamina Integrated Terminal (IT) Banjarmasin dan pulau Curiak, terkait kandidat peraih Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) emas.

Pertamina Integrated Terminal (IT) Banjarmasin masuk dalam 84 perusahaan yang memenuhi nilai passing grade EMAS dan telah menunjukkan konsistensi meraih peringkat Hijau pada 3 periode penilaian PROPER sebelumnya serta menunjukan satu program inovasi sosial yang dimiliki oleh perusahaan.

Itu akan dinilai hari ini atas konsistensinya dalam rangka membantu melestarikan dan mengembangkan kawasan Pulau Curiak sebagai wilayah ekosistem lahan basah dan wadah pelestarian hewan bekantan.

Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan menjadi perusahaan kandidat Emas PROPER 2021 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.69/PPKL/SET/WAS.8/11/2021 Tentang Penetapan Kandidat Emas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2020-2021.

“Selain presentasi yang kami lakukan, nantinya penilaian peraih kandidat Emas PROPER 2021 juga dilihat dari banyaknya like and comment positif bagi program Inovasi Sosial CSR Pertamina C&T Regional Kalimantan IT Banjarmasin yang diupload di Youtube milik Ditjen PPKL,” kata Integrated Terminal (IT) Manager Banjarmasin F Moris Wungubelen, Kamis (2/11/2021).

Karena itulah, dirinya berharap agar masyarakat Kalsel sama-sama mendukung dengan cara menonton, memberikan like hingga menshare link https://www.youtube.com/watch?v=e0RSvBeK8KY agar Pertamina IT Banjarmasin dan Pulau Curiak bisa meraih Emas PROPER 2021.

“Dengan demikian kita tentunya bisa terus mendorong agar Pulau Curiak bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, namun juga dunia,” runutnya.

Sekedar diketahui, Destenasi Pulau Curiak yang berada di kawasan delta Sungai Barito, tepatnya di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalsel, kini mulai dikenal luas oleh wisatawan lokal dan mancanegara.

Padahal sebelumnya Pulau Curiak hanyalah sebuah pulau kecil yang tidak terurus yang luasnya hanya 2,7 hektare.

Namun sejak dijadikan Stasiun Riset Bekantan oleh Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI) pada Juni 2018, pulau ini sekarang cukup mendunia namanya di mata wisatawan minat khusus, baik itu peneliti hingga mahasiswa.