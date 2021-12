Susunan Pemain & Live Streaming Man United vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini, Rangnick Pilih Ronaldo

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Man United vs Arsenal di Liga Inggris malam ini via Live Streaming Mola TV, Cristiano Ronaldo dimainkan Ralf Rangnick

Ralf Rangnick yang baru saja ditunjuk sebagai manajer baru Manchester United belum bisa mendampingi tim.

The Red Devils saat ini terlempar dari 5 besar klasemen Liga Inggris 2021, tepatnya di posisi 8 dan baru mengemas 18 poin.

Maka, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mengincar kemenangan atas Arsenal di pekan 14 nanti demi menaikkan posisi untuk setidaknya merebut satu tempat di zona Liga Champions.

Sedangkan Arsenal masih bersaing ketat di papan atas. Sempat terseok-seok di awal musim, The Gunners kini malah berada di peringkat 5 dengan koleksi 23 poin.

Jika mampu mencuri angka penuh dalam kunjungan ke Old Trafford, skuad arahan Mikel Arteta berpotensi menembus zona Liga Champions untuk menggeser West Ham.

Duel kontra Arsenal merupakan partai pertama bagi Manchester United semenjak mengumumkan Ralf Rangnick selaku manajer baru.