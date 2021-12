Tak Live SCTV! Live Streaming TV Online Man United vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini, Ronaldo Main

Link Live Streaming Manchester United vs Arsenal di laga Liga Inggris via Live Streaming Mola TV, Live Streaming TV Online & tak Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester United vs Arsenal di laga Liga Inggris, Jumat (3/12/2021) dinihari via Live Streaming Mola TV dan tak via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Arsenal via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV pukul 03.15 WIB.

Link Live Streaming Manchester United vs Arsenal bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini,

Duel Manchester United vs Arsenal di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Live Streaming SCTV.

Baca juga: Susunan Pemain & Live Streaming Man United vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini, Rangnick Pilih Ronaldo

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Kamboja Hingga Malaysia di Piala AFF, Ada Egy

Baca juga: Tale Of The Tape & Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Gervonta Davis vs Isaac Cruz, Tak Live TVOne

Dengan Michael Carrick akan tetap di ruang istirahat, Manchester United bersiap untuk menyambut musuh lama Arsenal ke Old Trafford untuk pertempuran Liga Premier Kamis.

Setan Merah mengambil satu poin dari pertemuan mereka dengan pemimpin liga Chelsea terakhir kali, sementara The Gunners mengalahkan Newcastle United 2-0.

Michael Carrick telah mendapatkan dua hasil positif selama masa 'tugas sementara', tetapi pada Senin pagi, berita yang ditunggu-tunggu oleh semua penggemar Man United diumumkan, saat Ralf Rangnick bersiap untuk memimpin tim untuk sisa musim 2021- 22 musim.

Izin kerja pelatih berusia 63 tahun itu belum disortir tepat waktu baginya untuk mengambil kendali pada hari Kamis, tetapi Man United yang dipimpin Carrick tampil dengan gagah berani di Stamford Bridge untuk membawa pulang satu poin dari hasil imbang 1-1 pada Minggu malam.

Setelah keputusan untuk menempatkan Cristiano Ronaldo di bangku cadangan mengirim gelombang kejutan melalui fanbase, United memimpin lewat Jadon Sancho sebelum Jorginho sebelum pemain Italia - yang finis ketiga di Ballon d'Or memaksa hasil imbang dari titik penalti.

Namun, poin itu tidak banyak membantu posisi United di klasemen , karena mereka duduk di urutan kedelapan dengan 18 poin atas nama mereka tiga tempat dan lima poin lebih buruk daripada lawan mereka yang akan datang dan kandang bukanlah tempat di hati The Red.