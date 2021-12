Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV & Mola TV, West Ham vs Chelsea, Man City, Liverpool & MU

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV, West Ham vs Chelsea, Wolves vs Liverpool, Watford vs Manchester City & Manchester United vs Crystal Palace Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris 2021 pekan ini mulai 4-7 Desember via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Dibuka West Ham vs Chelsea, kemudian Wolves vs Liverpool, Watford vs Manchester City dan Manchester United vs Crystal Palace.

Dua dari 10 laga EPL pekan ini tayang melalui siaran TV SCTV, yakni Wolves vs Liverpool dan Watford vs Man City. Dan delapan laga lainnya bisa disaksikan via Live Streaming Mola TV.

Laga West Ham vs Chelsea di Jadwal Liga Inggris pekan ini jadi duel menarik. Sedangkan laga Wolves vs Liverpool pada hari yang sama bisa ditonton via Live Streaming Mola TV sama seperti Watford vs Manchester City dan Manchester United vs Crystal Palace.

Liverpool yang menunjukkan penampilan impresif dalam 3 laga terakhir di Liga Inggris 2021 bakal bertandang ke Molineux Stadium, kandang Wolves, yang masih inkonsisten sejak ditangani oleh pelatih Bruno Lage.

Dalam 2 pertandingan terakhir, Wolves gagal menang menghadapi tim papan bawah seperti Burnley dan Norwich City.

Tidak hanya itu, Raul Gimenez dan kolega juga gagal mencetak gol.

Sementara itu, Liverpool yang menang di 3 laga terakhir Liga Inggris selalu mencetak 4 gol, serta baru kebobolan 1 kali dalam periode tersebut.

Pemain paling berbahaya di lini depan Liverpool adalah Mohamed Salah.

Selama EPL musim ini, Salah sudah mencetak 13 gol dan kini memimpin daftar top skor Liga Inggris. Selain Salah, ada juga Sadio Mane dan Diogo Jota, yang siap membobol gawang Jose Sa.

Catatan itu membuat Liverpool lebih diunggulkan untuk menang atas Wolves dalam laga yang bakal disiarkan via Siaran Langsung SCTV pada Sabtu (4/12/2021), pukul 22.00 WIB.