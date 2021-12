Jadwal Liga Inggris Pekan Ini, West Ham vs Chelsea, Wolves vs Liverpool Man United & Man City Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan ini via siaran langsung SCTV, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming SCTV mulai Sabtu (4/12/2021) hingga Selasa (7/12) menyuguhkan ada laga West Ham vs Chelsea, Wolves vs Liverpool, Watford vs Man City dan Man United vs Crystal Palace dan lainya.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan 15 dan bakal dibuka dengan pertandingan West Ham vs Chelsea, Wolves vs Liverpool. Besoknya ada laga Manchester United vs Crystal Palace yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mola tv.

Semua laga Laga West Ham vs Chelsea, Wolves vs Liverpool, Watford vs Manchester City dan Manchester United vs Crystal Palace di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Hanya laga Wolves vs Liverpool dan Watford vs Manchester City yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Jadwal Liga Inggris pekan ini yang Siaran langsung dan Live Streaming Mola TV bisa dilihat setelah artikel ini.

West Ham United berada di posisi keempat klasemen Liga Inggris dan tampil impresif di bawah asuhan David Moyes musim ini.

Namun, The Hammers hanya berhasil mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan liga terakhir mereka, dan harus bekerja keras untuk melakukan comeback di pertandingan ini

Chelsea, di sisi lain, tampil luar biasa musim ini dan berada di puncak klasemen liga saat ini.

The Blues mengalahkan Watford dengan kemenangan penting 2-1 di pertandingan mereka sebelumnya dan ingin meningkatkannya akhir pekan ini.

Chelsea telah tumbuh di bawah Thomas Tuchel dan sekarang terlibat dalam perlombaan tiga kuda untuk gelar Liga Premier. Dengan Liverpool dan Manchester City yang sedang panas, The Blues harus menjadi yang terbaik dalam apa yang berpotensi menjadi pertemuan yang sulit.

West Ham United mengejutkan Liverpool di Stadion London bulan lalu dan sangat mampu melakukan kejutan. Namun, Chelsea adalah tim yang lebih baik saat ini, dan unggul dalam pertandingan ini.