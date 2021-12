Prediksi AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia Serie A Live RCTI, Taktik Jose Mourinho

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming AS Roma vs Inter Liga Italia via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Bein Sports 2, taktik Jose Mourinho

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AS Roma vs Inter di Liga Italia Serie A, Minggu (5/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Taktik Jose Mourinho main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AS Roma vs Inter Milan dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming AS Roma vs Inter bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Jose Mourinho siapkan Tammy Abraham.

Duel AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Roma baru saja tumbang di kandang tim penghuni papan tengah, Bologna, pada matchday ke-15 lalu.

Bermain di markas Rossoblu, Stadion Renato Dall'Ara, Serigala Ibu Kota tunduk dengan skor tipis 1-0.

Hasil minor tersebut membuat Roma harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa naik ke 4 besar klasemen.

Skuad asuhan Jose Mourinho kini duduk di peringkat 5 klasemen Serie A terbaru, dengan mengantongi 25 poin, selisih 6 angka dari Atalanta yang menempati urutan 4.

Namun, misi Roma meraih kemenangan pada pekan ini dipastikan tidak akan berjalan mulus. Inter sebagai calon lawannya tampil konsisten musim ini. Nerazzurri baru kalah 1 kali dari 15 laga yang telah dilakoni.

Rekor apik tersebut membuat tim besutan Simone Inzaghi bertengger di peringkat 3 klasemen berkat 34 poin dan hanya selisih 1 angka dari rival sekota, AC Milan, yang duduk di urutan 2. Terakhir, Lautaro Martinez dan kawan-kawan berhasil menang 2-0 dari Spezia.