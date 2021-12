Prediksi Lens vs PSG di Jadwal Liga Prancis Live RCTI & Bein Sports, Messi Main & Neymar Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Lens vs PSG di Jadwal Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports, Siaran Langsung RCTI + & Live Streaming RCTI +. Lionel Messi main dan Neymar Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Lens vs PSG di Jadwal Liga Prancis, Minggu (5/12/2021) via Live Streaming RCTI +, Live Streaming Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI +. Lionel Messi main dan Neymar absen.

Siaran Langsung Liga Prancis laga Lens vs PSG bisa diakses via tayang via Live Streaming TV Online RCTI + dan Bein Sports mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Lens vs PSG bisa diakses via Live Streaming RCTI +, Live Streaming Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI +, Cek Prediksi Susunan Pemain di Jadwal Liga Prancis di artikel ini, Lionel Messi main dan Neymar absen.

Duel Lens vs PSG di laga Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online RCTI + dan Bein Sports yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Les Parisiens baru saja berbagi poin dengan Nice selepas imbang 0-0 pada laga terbaru mereka di Ligue 1 Perancis 2021/2022.

Hasil seri itu mengakhiri catatan positif PSG yang sebelumnya meraih 11 kemenangan beruntun di kandang.

Kendati demikian, skuad Mauricio Pochettino masih nyaman di puncak klasemen Liga Prancis 2021 sejauh ini.

Lionel Messi dan tim kini mengoleksi 41 poin, terpaut 12 poin dari Marseille di posisi runner-up.

Sementara di kubu lawan, Lens tengah dalam penurunan performa.

Setelah awal musim yang baik, kini skuad Franck Haise hanya sekali menang dalam 5 laga terakhir.