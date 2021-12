Jadwal Siaran Langsung RCTI Piala AFF 2021 Lengkap Jam Tayang Timnas Indonesia vs Kamboja

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jadwal Piala AFF 2021 Lengkap Jam Tayang Timnas Indonesia via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI + secara gratis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2021 dapat disaksikan via Live Streaming RCTI + secara gratis mulai Minggu (5/12/2021) dengan laga pembuka Timor Leste vs Thailand. Timnas Indonesia vs Kamboja, Laos, Vietnam dan Malaysia.

Sedangkan Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 masuk di Grup B bersama Malaysia, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Laga perdana Garuda berlangsung pada Kamis (9/12/2021) lawan Kamboja dan bisa disaksikan via Siaran Langsung RCTI +.

Pada Jadwal Piala AFF 2021 yang tayang via Live Streaming RCTI + (gratis), Timnas Indonesia vs Kamboja jadi laga di hari kedua.

Timnas Indonesia masih menyimpan rasa penasaran dengan Piala AFF 2020. Sepanjang sejarah, skuad Garuda sudah 5 kali tembus final.

Akan tetapi, dari kesempatan pada 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016, Garuda masih hanya spesialis runner-up, alias gagal juara.

Pada gelaran Piala AFF 2018, Indonesia bahkan tidak mampu lolos babak grup.

Mereka kalah bersaing dengan Thailand, Filipina, dan Singapura hingga menghuni peringkat 4 dari 5 peserta Grup B.

Kali ini, di Piala AFF 2021 yang seharusnya digeber pada 2020, tetapi diundur karena pandemi Covid-19, situasi tidak mudah kembali menimpa Garuda.

Indonesia masuk di grup neraka yang berisi Malaysia dan Vietnam, di samping Laos dan Kamboja. Hanya 2 tim yang berhak lolos ke semifinal.

Sebagai pelatih , Shin Tae-yong sudah menentukan 30 pemain pilihannya. Ada Nadeo Arga Winata d ibawah mistar gawang.