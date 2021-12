LINK Mola TV! Live Streaming Watford vs Manchester City di Liga Inggris Malan Ini, Phil Foden Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Watford vs Manchester City di Liga Inggris, Minggu (5/12/2021) dinihari via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Phil Foden dan Jack Grealish main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Watford vs Manchester City hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Watford vs Manchester City bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Phil Foden dan Jack Grealish main.

Aksi di klub sepak bola datang dengan kecepatan sangat tinggi di seluruh Eropa.

Gameweek 15 musim 2021/22 di Liga Premier akan dimulai pada hari Sabtu, dengan derby London antara West Ham United dan Chelsea.

Aksi pada hari itu akan berakhir di Hertfordshire, saat Watford menjadi tuan rumah bagi Manchester City di Vicarage Road.

Watford tampil cukup impresif dalam beberapa pekan terakhir, meski hasilnya tidak sesuai harapan.

The Hornets telah menunjukkan banyak ketahanan, menunjuk ke arah Claudio Ranieri secara positif mempengaruhi ruang ganti sejak penunjukannya sebagai pengganti Xisco Munoz dua bulan lalu.

Semangat juang seperti itu terlihat pada awal pekan ini melawan Chelsea, yang hanya bisa mengalahkan Watford 2-1 pada hari Rabu .