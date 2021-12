LIVE Bein Sports 2! Line Up & Link Streaming AS Roma vs Inter di Liga Italia Minggu Ini,

Line up AS Roma vs Inter di Liga Italia Serie A, Minggu (5/12/2021). Bek AC Milan Italia Mateo Musacchio (kanan) menahan pemain depan Inter Milan Argentina Lautaro Martinez selama pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan vs Inter Milan pada 21 September 2019 di stadion San Siro di Milan

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AS Roma vs Inter di Liga Italia Serie A, Minggu (5/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +.Tammy Abraham dan Lautaro Martinez main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AS Roma vs Inter Milan dimulai pukul 00.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming AS Roma vs Inter bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Tammy Abraham, Dzenko dan Lautaro Martinez main.

Duel AS Roma vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa via RCTI +.

Jose Mourinho tampaknya telah menemukan beberapa bentuk dalam beberapa pekan terakhir setelah menjalankan permainan yang mengerikan di Serie A dan Liga Konferensi Eropa UEFA.

Setelah mengatur nada di awal liga, Roma telah jatuh di sepanjang jalan dan mereka duduk dengan tidak nyaman di tempat kelima, dengan tiga tim di belakang mereka dipisahkan oleh satu poin.

Gol babak pertama Mattias Svanberg untuk Bologna sudah cukup untuk mengguncang Roma di pertandingan sebelumnya dan memberi tim asuhan Mourinho kekalahan.

Namun, kekalahan lain, ketika Inter Milan mengunjungi Stadio Olimpico, dapat menimbulkan keraguan pada metode manajer, yang telah mendapat banyak sorotan sebelumnya.

Roma berada dalam bahaya tergelincir dari perburuan empat besar, dengan enam poin sudah memisahkan mereka dari Atalanta yang berada di urutan keempat.

Kekalahan dari Inter akan menjadi bencana besar, dan jika hasil lain tidak menguntungkan mereka, Giallorossi akan turun ke peringkat sembilan di akhir pekan.