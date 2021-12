Live Indosiar! Line Up & Link Streaming Persebaya vs Barito Putera di Liga 1 2021 Hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persebaya vs Barito Putera di Liga 1 2021 Hari ini,Selasa (30/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Jose Wilkson dan Rafinha main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Persebaya Surabaya vs Barito Putera via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB malam ini.

Link Live Streaming Persebaya vs Barito Putera ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Jose Wilkson dan Rafinha main.

Duel Persebaya Surabaya vs Barito Putera di Liga 1 2021 hari ini dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Barito Putera menantang Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo malam ini.

Di laga sebelumnya Persebaya Surabaya hanya bermain 0-0 dengan Persik Kediri.

Tim asuhan Aji Santoso itu melewatkan kesempatan naik ke posisi lima besar dan hanya bercokol di posisi keenam klasemen dengan nilai 24.

Sementara lawannya Barito Putera bernasib kurang baik di dua laga terakhir. \

Keduanya mengalami kekalahan dan dan berada tipis di zona degradasi.

Dengan hanya mengupulkan poin 12, Laskar Antasari berada di posisi ke-16 atau tertinggal satu angka dari Persela Lamongan di zona aman.