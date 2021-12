LIVE SCTV! Line Up & Link Streaming TV Online Wolves vs Liverpool Liga Inggris, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Wolves vs Liverpool di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV, Mo Salah main

Wolves membawa rentetan hasil kurang memuaskan sebelum menantang Liverpool pada matchday 15 nanti. Dalam 2 laga terakhir, tim besutan Bruno Lage ini hanya meraih hasil imbang 0-0, termasuk saat menjamu Burnley pekan terbaru.

Stagnasi performa tersebut membuat Wolves kini tertahan di peringkat 8 klasemen sementara dengan raihan 21 poin. Mereka butuh tambahan poin penuh di laga nanti guna bisa naik ke papan atas klasemen.

Namun, jelas tidak akan mudah menundukkan Liverpool. Terlebih, Mohamed Salah dan kawan-kawan sedang dalam kondisi on fire. The Reds selalu menang telak dengan selisih gol minimal 2, dalam 4 laga terakhir.

Liverpool asuhan Jurgen Klopp kini bertengger di peringkat 3 klasemen sementara dengan mengantongi 31 poin, selisih 2 angka dari sang pemuncak klasemen Liga Inggris sementara, Chelsea.

Prediksi Wolves vs Liverpool: Jadwal Liga Inggris 2021 Live TV

Meski berlaga di kandang sendiri, Wolves tak boleh terlalu percaya diri. Dukungan dari para fans memang bakal menambah motivasi bermain Adama Traore dan kawan-kawan.

Namun, Liverpool juga punya rekor bagus saat berperan sebagai tim tamu. Tercatat dari 7 laga away yang dilakoni musim ini, skuad arahan Jurgen Klopp baru menelan 1 kekalahan, 1 hasil imbang, dan sukses meraup 5 kemenangan.