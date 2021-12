Perlakuan Asli Syahrini pada Fans Terekam Lagi, Ulah Istri Reino Barack Bikin Ibu-ibu Ini Speechless

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini kembali menjadi perhatian para penggemarnya setelah menyempatkan diri membuat video rekaman ucapan ulang tahun untuk salah satu fans beratnya.

Syahrini dan pengusaha Reino Barack ini diketahui sedang sibuk bulan madu di New York.

Di tengah aktivitas padatnya dengan sang suami, Syahrini atau wanita yang kerap disapa Incess tersebut menyempatkan diri untuk membuat video ucapan ulang tahun demi fans beratnya itu.

Perlakuan asli Syahrini kepada wanita lansia bernama Tante Miduk demikian jadi ramai disoroti oleh fanbase SyahReino.

Melalui sebuah video singkat lah Syahrini memberikan ucapan ulang tahun dan doa kepada Tante Miduk.

Dari penelusuran Banjarmasinpost.co.id dalam instagram @official.syrb, rekaman ucapan ultah dari Syahrini untuk Tante Miduk itu diunggah oleh salah satu akun IG bernama @arreafood.

“Dirgahayu Tante Miduk sehat selalu bahagia lahir dan batin dunia dan akhirat. Salam dari Syahrini from New York. I love you, “ ucap Syahrini, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (4/12/2021).

Tampaknya Syahrini membuat video ucapan tersebut saat berada di bandara.

Senang bukan main yang dirasakan oleh Tante Miduk tersebut.

Lantaran terkejut benar-benar mendapatkan salam dan ucapan dari artis idola favoritnya, Syahrini.

