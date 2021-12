Susunan Pemain & Link Streaming West Ham vs Chelsea di Liga Inggris Jam 19.30 WIB, Lukaku Main

Susunan Pemain & Live Streaming West Ham vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online, Romelu Lukaku main

Pertandingan terus berlangsung dengan cepat di seluruh Eropa, dengan Gameweek 15 musim Liga Premier 2021/22 dimulai kurang dari dua hari setelah berakhirnya putaran pertandingan sebelumnya.

Aksi dimulai di Stadion London, di mana West Ham United akan menjadi tuan rumah bagi Chelsea dalam derby yang berapi-api pada kick-off waktu makan siang hari Sabtu.

West Ham United terus melanjutkan dari tempat mereka tinggalkan musim lalu, setelah sekali lagi memantapkan diri mereka sebagai pesaing kuat untuk kualifikasi Eropa.

The Hammers saat ini berada di urutan keempat dalam klasemen Liga Premier, meskipun tiga pertandingan tanpa kemenangan telah memungkinkan pengejaran di Arsenal, Tottenham Hotspur dan Manchester United untuk mengejar mereka.

Di sisi lain, Chelsea benar-benar profesional di musim 2021/22, hanya kalah dua kali dalam berbagai format sejauh ini.

Namun, ada sedikit masalah di Liga Inggris akhir-akhir ini, dengan The Blues bermain imbang 1-1 dengan Burnley dan Manchester United, yang membuat Manchester City dan Liverpool hanya terpaut satu poin dan dua poin.