Jadwal Piala AFF 2021 Hari Ini Siaran langsung Inews & Live Streaming Vidio.com, Link Nonton Online

Jadwal Piala AFF 2021 via Siaran langsung RCTI dan Live Streaming RCTI + secara gratis mulai Minggu (5/12/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF 2021 hari ini Minggu (5/12/2021) via Siaran Langsung Inews Tv dan Live Streaming vidio. Turnamen antarnegara Asia Tenggara atau Piala AFF 2020 akan mulai digelar. Hari ini dua laga grup A yang akan bertanding yakni Timor Lestle vs Thailand dan Singapura vs Myanmar.

Duel pembuka Grup A Timor Lestle vs Thailand dan Singapura vs Myanmar yang akan tayang via Siaran Langsung Inews Tv dan Live Streaming vidio.

Siaran Langsung Inews Tv dan Live Streaming vidio Timor Lestle vs Thailand akan di mulai pukul 16.30 WIB lalu disusul Singapura vs Myanmar pukul 19.45 WIB.

Link Live Streaming TV Online vidio.com pada Jadwal Piala AFF 2021 Hari ini akan disediakan setelah artiker berikut.

Turnamen antarnegara Asia Tenggara atau Piala AFF 2021 akan mulai bertanding hari ini.

Dibuka dengan partai dari Grup A yakni timnas Timor Lestle vs Thailand dan Singapura vs Myanmar. Laga Timor Lestle vs Thailand di National Stadium, Singapura, Minggu sore WIB.

Berikutnya tuan rumah Singapura dan Myanmar akan saling berebut poin di partai pembuka Minggu malam.

Timnas Indonesia yang berada di Grup B baru akan bertanding pada Kamis (9/12/2021) malam WIB nanti.

Di grup B laga yang bakal lebih dulu bertanding adalah Kamboja vs Malaysia dan Laos vs Vietnam pada Senin (6/12/2021).

Laga Kamboja vs Malaysia dan Laos vs Vietnam akan di gelar di Bishan Stadium.