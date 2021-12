LINK Live Streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia Dybala dan Morata Main

Live Streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia Serie A, Senin (6/12/2021) dinihari via Live Streaming Bein Sports 2. Penyerang Juventus, Moise Kean, mencetak gol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia Serie A, Senin (6/12/2021) dinihari via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Dybala dan Morata main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Genoa dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 tak bisa via RCTI.

Link Live Streaming Juventus vs Genoa bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Dybala dan Morata main.

Duel Juventus vs Genoa di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI .

Baca juga: Hasil & Klasemen Liga Italia, AC Milan Gusur Napoli, Menang Lawan AS Roma, Inter Pepet Rossoneri

Baca juga: Striker dari Liga Italia Seria A Jadi Rebutan Man City vs Man United, Ini Faktanya

Kedatangan kedua Massimilano Allegri sebagai manajer Juventus sejauh ini agak mengecewakan.

Pelatih berusia 54 tahun itu menikmati kesuksesan besar selama periode pertamanya di Turin tetapi gagal mengulangi aksi heroiknya kali ini.

I Bianconeri telah kalah lima kali dari 15 pertandingan pertama mereka di liga sejauh ini dan mendapati diri mereka terpuruk di posisi ketujuh.

Sementara biaya gelar tampaknya hampir mustahil, Juventus perlu memastikan mereka menjamin diri mereka sendiri sepak bola Liga Champions musim depan.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Hari Ini AC Milan vs Salernitana Tak Siaran Langsung RCTI

Mereka saat ini terpaut 10 poin dari Atalanta yang berada di urutan keempat dengan satu pertandingan di tangan.

Mengalahkan Genoa pada malam itu akan membuat mereka memperkecil jarak menjadi tujuh poin yang lebih mudah dikelola.