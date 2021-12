Live Mola Manchester United Vs Crystal Palace di Liga Inggris Hari Ini Debut Rangnick Ronaldo Main

Manchester United Vs Crystal Palace di Liga Inggris, Sabtu (27/11/2021) . Striker Manchester United Portugal Cristiano Ronaldo (tengah) menembak untuk mencetak gol kedua mereka, yang ke-800 untuk klub dan negara dalam karirnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 2 Desember , 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Manchester United Vs Crystal Palace di Liga Inggris, Sabtu (27/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Debut Rangnick, Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United Vs Crystal Palace hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Manchester United Vs Crystal Palace bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, debut Rangnick, Ronaldo main.

Duel Manchester United Vs Crystal Palace di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Rekap Hasil Liga Inggris, Chelsea Kalah, Liverpool & Man City Saling Sikut Pucuk Klasemen

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Man City vs Watford Pep Gurdiola Pasang Lima Striker Hancurkan Taktik Ranieri

Manchester United akan bertujuan untuk memulai era Ralf Rangnick dengan kemenangan ketika mereka berhadapan dengan Crystal Palace di Old Trafford pada Minggu sore di Liga Premier.

Menyusul hasil buruk selama sebulan terakhir, Manchester United berpisah dengan legenda klub Ole Gunnar Solskjaer dengan Michael Carrick diangkat sebagai juru kunci sampai penunjukan Rangnick dikonfirmasi.

Di bawah mantan gelandang, Setan Merah memenangkan dua pertandingan dan seri satu, terakhir mengalahkan Arsenal 3-2 pada Kamis malam dengan juru taktik Jerman di tribun.

Saat dia menonton, Rangnick melihat tim dengan baik – baik, buruk dan jelek, saat United bangkit dari ketinggalan satu gol untuk mengalahkan rival mereka.

Baca juga: Susunan Pemain & Link Streaming West Ham vs Chelsea di Liga Inggris Jam 19.30 WIB, Lukaku Main

Dia sekarang akan bersiap untuk memimpin pertandingan pertamanya tetapi harus melakukannya tanpa bantuan Carrick, yang mengundurkan diri setelah pertandingan tengah pekan.

Kemenangan bisa membuat Setan Merah naik ke tempat kelima, jika Tottenham kehilangan poin melawan Norwich City .