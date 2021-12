LIVE Streaming TV Online Juventus vs Genoa di Liga Italia Malam Ini, Morata Main

Link Live Streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 tak Siaran Langsung RCTI, Alvaro Morata main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Juventus vs Genoa di Liga Italia Serie A, Senin (6/12/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Alvaro Morata main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Genoa dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Juventus vs Genoa bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Alvaro Morata main.

Duel Juventus vs Genoa di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Juventus saat ini menempati peringkat 7 klasemen Liga Italia terbaru, dengan 24 poin dari 15 pertandingan. Poin penuh dari laga dini hari nanti akan membuat Paulo Dybala dan kolega menggeser posisi AS Roma di peringkat 5.

Oleh karena itu, skuad Juventus diprediksi bakal bekerja keras untuk meraih kemenangan supaya masuk 5 besar. Apalagi, La Vechia Signora memiliki rekor yang bagus saat menghadapi Genoa.

Juventus menjalani laga konra Genoa setelah meraih kemenangan atas Salernitana dalam laga pekan 15 Serie A. Hasil laga itu tentu membuat tim besutan Massimiliano Alegri lebih percaya diri.

Sebelum meraih angka penuh di pekan ke-15, Juventus tumbang 1-0 saat melawan Atalanta. Mereka juga kalah dari Chelsea dalam pertandingan Liga Champions pada 24 November lalu.

Oleh karena itu, pelatih Massimiliano Alegri, bertekad untuk kembali meraih kemenangan di kandang. Pasalnya, kemenangan terakhir Juventus di Alianz Stadium (Juventus Stdium) terjadi pada awal November 2021 lalu, saat menumbangkan Fiorentina.

"Kami harus mencoba kembali ke jalur kemenangan di kandang setelah kalah di laga terakhir melawan Atalanta. Sementara Genoa datang ke pertandingan ini setelah mengalami dua kekalahan dan sekali imbang," kata Alegri, dikutip dari laman resmi Juve.