LIVE Streaming TV Online Man United vs Crystal Palace di Liga Inggris, Ronaldo Main

Ini bakal menjadi laga pertama MU bersama pelatih interim mereka yang baru, Ralf Rangnick.

Penerus tugas Michael Carrick itu tentunya diharapkan bisa langsung memberi hasil positif.

Dalam tiga pertandingan bersama Carrick pasca-pemecatan Ole Gunnar Solskjaer, MU meraih hasil-hasil yang memuaskan.

Mereka mengalahkan tuan rumah Villarreal 2-0 untuk memastikan kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions, bermain seri 1-1 di markas Chelsea, dan terakhir mengalahkan Arsenal 3-2 di Old Trafford.

MU mengalahkan Villarreal lewat gol-gol Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Setelah itu, Sancho mencetak satu gol ke gawang Chelsea.

Ketika menaklukkan Arsenal, Bruno Fernandes menyumbang satu gol, sedangkan Ronaldo memborong dua, dan salah satunya dari titik penalti.