Pose Celine Evangelista Tuai Komentar Rulyabii, Gaun Janda Stefan William Itu Jadi Pemicunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Celine Evangelista yang baru berstatus janda Stefan William masih jadi perhatian. Termasuk kedekatan dengan Rulyabii Margana.

Termasuk baru-baru ini, Rulyabii Margana mengomentari postingan Celine Evangelista.

Dalam postingan itu, Celine Evangelista pamer pose seksi kala tampil di SCTV Award 2021.

Terlihat, Celine Evangelista memakai baju berwana ungu.

Baca juga: Sinyal Sinetron JWBB 2 dari Rizky Billar Tamat, Vino G Bastian Pamer Sinetron Menolak Talak di ANTV

Baca juga: Adu Pintar Arya Saloka dan Amanda Manopo, Boy William Bongkar Sifat Asli Pasangan Fiksi Ikatan Cinta

Gaun yang dipakai Celine Evangelista itu juga memperlihatkan seksinya sang artis.

Dengan belahan gaun, sebagian paha Celine pun tersembul.

"@sctv awards 2021 in custommade purple satin gown @lookatheratelier @milsonmassie @rikkisi jewelry by @forevermark styled by @zheyamada1006: @adjiegilberto: @danybarca22: @firdajeanhair team : @malik_harsya @anessumlang13 @dhelon02 @silaen_jagar #celineevangelista #lookatheratelier #sctvaawards2021," tulisnya lewat @celine_evangelista.

Postingan itu jadi perhatian Rulyabii Margana.

Rupanya, dia menyoroti warna gaun yang dipakai Celine yakni Ungu.

Seperti diketahui, ungu kerap jadi simbol janda.

Baca juga: Pemicu Asli Tubuh Kurus Teddy yang Buat Keluarga Sule Tersorot Dikulik, Addry pada Suami Lina: Diet?

Baca juga: Nama Ariel NOAH Terseret, Perasaan Terpendam Dina Lorenza Terkuak Lewat Puisi yang Dibacakan Windy