Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Ada Liverpool Vs Aston Villa, Man United, Man City, Chelsea Juga Main

Jadwal Liga Inggris Pekan ini via siaran langsung SCTV, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming SCTV mulai Sabtu (11/12/2021), Liverpool Vs Aston Villa. Liverpool saat bermain imbang 0-0 lawan Everton.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan ini via siaran langsung SCTV, Live Streaming Mola TV dan Live Streaming SCTV mulai Sabtu (11/12/2021) menyuguhkan ada laga Chelsea Vs Leeds, Liverpool Vs Aston Villa,

Manchester City Vs Wolves, Norwich Vs Manchester United dan lainya.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan 16 dan bakal dibuka dengan pertandingan Manchester City Vs Wolves dan Chelsea Vs Leeds, Liverpool Vs Aston Villa. Lalu ada juga Norwich Vs Manchester United yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mola tv.

Semua laga Laga Chelsea Vs Leeds, Liverpool Vs Aston Villa, Manchester City Vs Wolves, Norwich Vs Manchester United di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum diketahui laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Jadwal Liga Inggris pekan ini yang Siaran langsung dan Live Streaming Mola TV bisa dilihat setelah artikel ini.

Baca juga: Kabar Terbaru Kontrak Mo Salah di Liga Inggris, Ini Permintaannya Dengan Liverpool

Baca juga: Line Up & Link Streaming Man United vs Palace Liga Inggris Malam Ini, Ronaldo Main di Debut Rangnick

Pekan ini sejumlah klub papan atas mendapat lawan yang tidak terlalu sulit.

Peringkat pertama Manchester City hanya kedatangan tim papan bawah Wolves.

Lalu Liverpool yang beraad di posisi kedua kedatangan tim Aston Villa.

Sementara Chelsea yang sempat beberapa pekan berada di puncak klasemen dan kini berada di posisis 3 menamu Leeds United.

Baca juga: Pemain Pertama Rekrutan Man United Era Ralf Rangnick di Liga Inggris, Ini Sosoknya

Pekan lalu hanya Chelsea yang kalah sehingga posisinya digeser Manchester City dan Liverpool.

Pada pekan ke-15 menandai debut manis Ralf Rangnick di Manchester United.