Jadwal Liga Italia Serie A Pekan Ini Udinese Vs AC Milan, Inter Milan Vs Cagliari, Juventus ?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Serie A pekan ini mulai Minggu (12/12/2021) yang tayang via Live Streaming Bein Sports dan kemungkinan di Live Streaming RCTI, ada Udinese Vs AC Milan, Inter Milan Vs Cagliari, Napoli Vs Empoli, Venezia Vs Juventus dan lainnya.

Siaran Langsung Liga Italia memasuki pekan 17 dan bakal dibuka dengan pertandingan Fiorentina Vs Salernitana pada Sabtu malam nanti. Keesokan harinya tim tim besar baru akan bertanding seperti Udinese Vs AC Milan, Inter Milan Vs Cagliari, Napoli Vs Empoli, Venezia Vs Juventus dan lainnya yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Semua laga Laga Udinese Vs AC Milan, Inter Milan Vs Cagliari, Napoli Vs Empoli, Venezia Vs Juventus di Jadwal Liga Italia Seria A pekan ini bisa ditonton via Live Streaming Bein Sports. Namun belum diketahui laga mana yang tayang via Siaran Langsung RCTI.

Jadwal Liga Italia Seriae A pekan ini yang Siaran langsung dan Live Streaming Beins Sports dan RCTI bisa dilihat setelah artikel ini.

Liga Italia baru saja menyelesikan pekan ke 15 Minggu (05/12/21) dini hari WIB kemarin.

Setelah menyelesaikan laga ada perubahan yangg terjadi di papan atas klasemen usai Napoli sang pemuncak takluk.

Dua Milan AC Milan dan Inter Milan yang sama sama menang atas lawan lawannya menangguk untung dengan menggeser posisi Napoli ke peringkat 3.

Tuan rumah AC Milan yang berhasrat bangkit setelah telan kekalahan di pekan 13 dan 14, menang atas Salernitana

Di laga Ini Rossoneri menggebuk tim yang kini berada di dasar klasemen 2-0.

Berlaga di Stadion San Siro, AC Milan dengan dukungan penuh para suporter langsung berhasil unggul saat laga belum genap berjalan lima menit.

Adalah aksi Franck Kessie yang mampu menjebol jala Vid Belec dan membawa AC Milan unggul sementara 1-0.