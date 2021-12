Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2021 Ezra Walian Cetak 2 Gol di Stadion Singapura

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja, Laos, Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, mulai Kamis (9/12/2021) via Siaran Langsung RCTI. Ada Witan Sulaeman, Ezra Walian dan Elkan Baggott.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja ini merupakan laga perdana Piala AFF 2021 dan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online dan Live Streaming RCTI. Ini jadwal lengkap laga Timnas Indonesia.

Selain Siaran Langsung RCTI, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja, Vietnam, Laos dan Malaysia di laga Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Witan Sulaeman, Elkan Baggott dan Ezra Walian ada di susunan pemain ( Line Up ).

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja ini merupakan laga perdana di Piala AFF 2021. Duel ini bisa diakses via Live Streaming RCTI dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: Dua Pemain Malaysia Positif Covid 19 Bakal Absen Lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2021

Baca juga: Jadwal Piala AFF 2021 Hari Ini Live Inews TV, 2 Lawan Kuat Timnas Indonesia Vietnam & Malaysia Main

Persiapan demi persiapan terus dilakukan Timnas Indonesia tengah jelang pertandingan pertama di Piala AFF 2021.

Timnas Indonesia yang tergabung di Grup B dijadwalkan menghadapi Kamboja dilaga perdana, Kamis (9/12/2021) lusa.

Waktu yang hanya tertigal tiga hari ini dimanfaatkan sang pelatih Shin Tae-yong untuk memberikan materi internal game.

Dalam latihan game pada latihan Minggu (5/12) malam di Stadion Bukit Gombak, Singapura Shin Tae Yong mebagi skuat menjadi dua tim.

Menurut laman PSSI, Seluruh pemain mendapat kesempatan bermain.

Baca juga: Prediksi Kamboja vs Malaysia di Jadwal Piala AFF 2021, Live INews TV di TV Online RCTI +

Dalam kesempatan tersebut, Shin Tae-yong ingin melihat sejauh mana pemain dapat memainkan taktik dan strategi yang dia mau.