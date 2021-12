Prediksi Bhayangkara FC vs Persela di Liga 1 2021 Hari Ini Siaran Langsung Indosiar Renan Absen

Bhayangkara FC vs Persela di Liga 1 2021, Senin (6/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.. Pemain Bhayangkara FC, Muhammad Hargianto, melakukan selebrasi bersama Evan Dimas usai menjebol gawang Bali United dalam partai Liga 1 2021-2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu 23 Oktober 2021.(Kompas.com/Suci Rahayu)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Bhayangkara FC vs Persela di Liga 1 2021, Senin (6/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Renan Silva absen.

Duel Bhayangkara FC vs Persela Lamongan dalam jadwal Liga 1 2021 berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Dalam klasemen sementara Bhayangkara FC masih tetap kedinginan di puncak klasemen Liga 1 2021.

Bhayangkara FC sudah mengumpulkan 33 poin dari 15 laga. Beberapa minggu poin itu masih belum bisa dikejar Persib Bandung yang hanya selisih 2 poin di bawah.

Anak asuhan Paul Munster pun berusaha memperjauh jarak dengan mengalahkan Persela Lamongan malam ini.

Sementera Persela Lamongan hingga pekan ini masih terpuruk di klasemen bawah.

Laskar Joko Tingkir hanya meraup 13 poin hingga 15 laga sudah dilalui.