Tiga Tahun Kepemimpinan Bupati Tanahlaut HM Sukamta, Ini Inovasi Layanan Publik yang Telah Dilakukan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kurun waktu tiga tahun kepemimpinan Bupati Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), HM Sukamta bersama wakilnya Abdi Rahman, telah cukup banyak inovasi pelayanan publik yang dicetuskan dan dijalankan.

Inovasi dan teknologi dalam pembangunan terus didorong sehingga semua elemen masyarakat dapat melakukan pembangunan dengan melihat kondisi aktual dan membaca hal-hal yang akan terjadi pada kemudian hari.

Tiap tahun inovasi selalu bermunculan yang dibangun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun masyarakat. Beragam inovasi itu menggenapi momentum Hari Jadi Tala yang genap berupa 56 tahun pada 2 Desember 2021.

BERKAS - Dirut PT BPR Tala menerima berkas permohonan kredit kelompok tani pada launching Gapura Karomah tahun 2019 lalu. (banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)

Ada pun inovasi dan teknologi yang digelindingkan pada tahun 2021 meliputi;

- Integrasi dan mekanisme perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Tanah Laut

- JH 37 benih katuju (benih jagung unggulan Tanah Laut

- Penerbit Dispusip Kabupaten Tanah Laut

- Rumah produksi audio visual perpustakaan daerah Tala

- Aplikasi Simpun (sistem informasi unit kearsipan) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tala

- Terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) Tala

- Rumah Perlindungan Anak

- Simpel (sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan)

- Si Capung (sistem informasi cerai di pengadilan agama, dokumen kependudukan berubah langsung)

- Pelangi Pagi (pelayanan terintegrasi dengan pengadilan negeri)

- Sikomandan (sapi kerbau komoditas andalan negeri) (provinsi)

- Isikhnas (informasi kesehatan hewan nasional) (kementerian)

- Desa Sadar Konflik

- Radio Funtastic

- Pemanfaatan aplikasi TNDE (tata naskah dinas elektronik)

- Pemanfaatan aplikasi satu data Tanah Laut

- Sipkim (sistem informasi perumahan dan pemukiman berbasis website)

- Layanan pengaduan PJU Tanah Laut

- Si Peri Tercantik (sistem pelayanan perizinan dan non perizinan teritegrasi cepat dan simpatik)

- Sistem pelayanan terbaik (transparan, efektif dan efisien, ramah, amanah, ikhlas dan kompeten) pada Kecamatan Bumi Makmur

- Menyelenggarakan operasi pasar LPG 3 kg bersubsidi

- Membentuk tim pengawas dan penertiban lpg 3 kg bersubsidi di

- Membentuk pengawasan dan penertiban Pasar Manuntung Berseri Pelaihari

- Penggunaan alat perekam data transaksi online

- Pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada toko retail/modern

- Teknologi tepat guna alat granular fertilizer spreadeer (gfs) dari Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung

- Teknologi tepat guna alat sadap pohon karet (edjo blade) dari Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung

- SOSS (smart office-smart service) untuk pelayanan publik ketenagakerjaan

- Pemberian penghargaan dan sanksi untuk pemohon perizinan dan non perizinan

- Racap (reaksi cepat pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada penyandang disabilitas netra)

- Pelayanan keliling perizinan dan non perizinan

- Pemasangan timbangan pos ukur ulang 2 unit

Capaian pelaksanaan tujuh program unggulan Kabupaten Tanah Laut juga berputar lancar yaitu program kredit tanpa agunan dan bunga nol persen untuk pertanian, nelayan, perikanan dan UMKM dan lain-lain sebesar Rp 100 miliar.

Pada tahun 2021, Pemkab Tala telah menyalurkan dana sebesar Rp 5 miliar melalui APBD dengan mekanisme pemberian pinjaman daerah ke PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai pengelola investasi untuk pelaksanaan program Gapura Karomah.

"Jadi, secara agregasi hingga dengan tahun ini, Pemkab Tala telah menggelontorkan dana sebesar Rp 25 miliar untuk program tersebut," sebut Bupati Tala HM Sukamta, Jumat (3/12/2021).

Pada tahun 2021 telah disalurkan kredit sebesar Rp 4.872.000.000 kepada 602 pengguna atau kelompok usaha. "Jadi, secara agregasi, kami telah menyetujui pencairan sebanyak Rp 11.990.500.000 kepada 1.454 pengguna atau kelompok usaha," tandasnya.

Peningkatan alokasi dana pembangunan desa sebesar 50 persen. Tahun 2021 Pemkab Tala telah menganggarkan untuk pembangunan desa melalui anggaran dana desa sebesar Rp 115.040.966.190.