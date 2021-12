Jadwal Liga 1 2021 Pekan 16 Hari Ini Live Indosiar &Vidio; Ada PSM vs Persija & Persita vs PSIS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 pekan 16 hari ini Selasa, (7/12/2021) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio. Ada PSS Sleman vs Persipura Jayapura, Persita Tangerang vs PSIS Semarang dan PSM Makassar vs Persija Jakarta.

Siaran Langsung Liga 1 hari ini Pekan 16 menjadikan laga PSM Makassar vs Persija Jakarta sebagai bigmatch.

Pada Jadwal Liga 1 pekan ini, laga PSS Sleman vs Persipura Jayapura, Persita Tangerang vs PSIS Semarang dan PSM Makassar vs Persija Jakarta bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.

Laga menarik yang akan di gelar hari ini Selasa pada jadwal liga 1 2021 adalah PSM Makassar vs Persija Jakarta.

Baca juga: Atlet Esports Kalsel Rommy Bawa Barito Putera Raih Peringkat IV di IFel Liga 1 2021

Baca juga: Jadwal Liga 1 2021 pekan 16 Ada PSM vs Persija, Persib vs Persebaya & Bali vs Madura Live Indosiar

Persija saat in i amsih jauh dari harapan para fansnnya setelah hanya berkutat di papan tengah saja.

Macan Kemayoran menempati urutan 9 dengan 21 angka.

Sementara lawannya PSM di bawahnya dengan torehan 19 angka.

Hanya berjarak 2 angka membuat laga ini bakal berjalan seru dan menarik untuk saling geser di kalsemen.

Baca juga: Prediksi Bhayangkara FC vs Persela di Liga 1 2021 Hari Ini Siaran Langsung Indosiar Renan Absen

Bagi Persija kemenngan mutlak didapat untuk menggerek posissi naik 2 tingkat ke urutan 7.

PSM tidak kalah andai menang atas tim Ibukota ini berpotensi tembus posisi 8 andai mampu menumbangkan Persija sekaligus mengakhiri rekor tanpa kemenangan dalam 5 penampilan paling anyar.