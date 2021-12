Jadwal Liga Champions Hari Ini Siaran Langsung SCTV Laga Penentu AC Milan & Atletico Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV yang digelar malam ini atau Rabu (8/12/2021) dini hari WIB. Ada RB Leipzig vs Manchester City, PSG vs Club Brugge, Real Madrid vs Inter Milan dan AC Milan vs Liverpool.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion malam ini akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com, yakni PSG vs Club Brugge dan AC Milan vs Liverpool dan banyak lainnya.

Sebelum duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV hari ini PSG vs Club Brugge dan AC Milan vs Liverpool ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti RB Leipzig vs Manchester City yang tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV ).

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti Ajax Amsterdam vs Sporting Lisbon, Porto vs Atletico Madrid dan Borussia Dortmund vs Besiktas dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV ).

Laga pembuka Liga Champions malam ini yang siaran langsung akan di mulai laga Paris Saint German melawan Club Brugge.

Sudah dipastikan finis kedua di Grup A Liga Champions , Paris Saint-Germain mengakhiri pertandingan penyisihan grup mereka dengan kunjungan Club Brugge pada Selasa malam.

Les Parisiens kalah 2-1 dari Manchester City pada matchday lima, sementara rekan Belgia mereka dipukul lima kali melawan RB Leipzig.

Di bawah kemenangan untuk sebagian besar pertemuan di Stadion Etihad sekali lagi, PSG berhasil menahan tekanan kuat dari Citizens dan akhirnya memimpin melalui Kylian Mbappe , tetapi kegembiraan Paris tidak akan bertahan lama.

Baca juga: Reaksi Zlatan Ibrahimovic Jelang AC Milan vs Liverpool di Liga Champions, Ini Ulasannya

Raheem Sterling membutuhkan waktu 13 menit untuk mengembalikan keseimbangan bagi finalis yang kalah musim lalu sebelumpemenang Gabriel Jesus memastikan bahwa Man City akan finis di puncak klasemen, memaksa PSG untuk menerima finis di posisi kedua dan kemungkinan pertandingan knockout yang lebih sulit di babak 16 besar. proses.

Pasukan Mauricio Pochettino juga kehilangan sentuhan emas mereka di Ligue 1 sejak awal bulan, pertama bermain imbang dengan Nice sebelum menyelamatkan satu poin melawan Lens, saat Keylor Navas menggagalkan upaya jarak jauh Seko Fofana sebelum Georginio Wijnaldum menyelamatkan hasil imbang. dengan sundulan terakhir.