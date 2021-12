Kemiripan Paras Zaskia Gotik & Asmirandah Disorot Lagi, Efek Istri Sirajuddin Pamer Perubahan Tubuh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memiliki tubuh langsing yang ideal tentu menjadi dambaan setiap wanita. Termasuk juga pedangdut yang juga istri dari pengusaha Sirajuddin Mahmud yakni Zaskia Gotik.

Pemicu berat badan naik disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kehamilan, yang mana badan akan menggemuk dari biasanya. Demikian ini juga dialami oleh Zaskia Gotik, biduan yang terkenal dengan ciri khas 'Goyang Itik' itu.

Curhatan ibunda Arsila Bungalia Sirkiani setelah berjuang menurunkan berat badannya disampaikan melalui instagram pribadi sang pedangdut, Senin (6/12/2021).

Zaskia mengunggah foto testimoninya yang berhasil kurus berkat bantuan dari dokter Cissie Nugraha.

Foto sang pedangdut pasca melahirkan dijejerkan dengan fotonya yang terkini.

Dua kondisi berbeda namun kecantikan Gotik tetap paripurna bahkan disebut mirip artis tanah air.

Ya tak ayal, wajah istri Sirajuddin Mahmud justru menjadi sorotan. Warganet banyak yang merasa bila paras Gotik malah mirip dengan artis Asmirandah.

"Before after, dokk happy banget ketemu dr @cissienugraha yang sudah menbantu bdn aku kembali seperti gadis lagi akhirnya aku bisa seperti gadis lagi dok thanks bannget, " terang Zaskia Gotik, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @zaskia_gotix, Selasa (7/12/2021).

Sekarang Gotik merasa dirinya sudah seperti gadis lagi walau pada kenyataannya telah memiliki seorang anak.

Kini ia pun sudah wara-wiri tampil di berbagai acara televisi.