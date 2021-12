Link Nonton Streaming RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions Malam ini Jam 00.45 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions malam ini Rabu (8/12/2021) dinihari via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak via Siaran Langsung SCTV. Ferran Torres main.

Siaran Langsung Liga Champions antara RB Leipzig vs Manchester City via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai jam 00.45 WIB.

Link Live Streaming RB Leipzig vs Manchester City di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ferran Torres main.

Duel RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Grup teratas Manchester City melakukan perjalanan ke Jerman untuk menghadapi RB Leipzig, yang akan berusaha untuk memastikan tempat ketiga dan masuk ke Liga Eropa UEFA.

Ini adalah masa-masa sulit bagi pendukung RB Leipzig karena klub, yang umumnya menantang tim-tim papan atas di Bundesliga, tidak terlihat di papan atas klasemen.

Mereka mendekam di tempat ke-11 dan sudah tersingkir untuk lolos ke fase sistem gugur Liga Champions.

Setelah rekor tanpa kemenangan di kompetisi tersebut, Leipzig mengamankan kemenangan pertama mereka hanya pada Matchday 5 dengan mengalahkan Club Brugge saat tandang.

Hasilnya sedikit terlambat untuk menghidupkan kembali kampanye Liga Champions mereka. Lawan Selasa, Manchester City dan Paris Saint-Germain sudah memastikan status mereka sebagai dua tim teratas.

Serangkaian hasil buruk baru-baru ini dan musim ini, secara umum, memastikan kepergian manajer Jesse Marsch dengan segera.