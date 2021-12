Link Streaming AC Milan vs Liverpool di TV Online SCTV Liga Champions Malam Ini Laga Hidup Mati

Pemain depan AC Milan Prancis Olivier Giroud merayakan dengan gelandang AC Milan Spanyol Brahim Diaz dan rekan setimnya setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AS Salernitana vs AS Roma pada 29 Agustus 2021 di stadion Arechi di Salerno.

Tirai akan dibuka pada babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 2021/22, dengan Matchday 6 akan dimulai pada hari Selasa. AC Milan dan Liverpool akan memainkan salah satu pertandingan paling menarik dari putaran terakhir pertandingan di San Siro, dengan Rossoneri berharap untuk meraih tempat kedua di Grup B dalam prosesnya.

AC Milan mengalami awal yang buruk untuk kampanye Liga Champions UEFA perdana mereka dalam tujuh tahun, kalah masing-masing dari tiga pertandingan penyisihan grup pertama mereka.

Namun, setelah bermain imbang dengan FC Porto di Matchday 4, Rossoneri mengalahkan Atletico Madrid 1-0 terakhir kali.

Jadi, mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali bagi Milan, yang juga naik ke puncak Serie A akhir pekan lalu setelah mengalahkan Salernitana.

Di sisi lain, Liverpool telah melaju melalui Grup B Liga Champions, memenangkan masing-masing dari lima pertandingan pertama mereka sejauh ini meskipun berada di grup yang paling sulit.

Sejak akhir jeda internasional terakhir, The Reds dalam performa yang bagus, menang di setiap pertandingan mereka untuk naik ke urutan kedua di tabel Liga Premier.