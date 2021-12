Pengganti Duo Ratu Dibocorkan Maia Estianty, Ibunda Al El Dul Lirik Lyodra dan Mahalini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih ingat Duo Ratu? Dulu digawangi Maia Estianty dengan pasangan mulai Pinkan Mambo, Mulan Jameela hingga Mey Chan.

Sayangnya, grup yang pernah mewarnai belantika musik Indonesia itu bubar. Namun, Maia Estianty bakal menghidupkannya lagi.

Bahkan, ibunda Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani itu mulai berancang menyiapkan pengganti Duo Ratu itu.

Tak main-main, istri Irwan Mussry tersebut berencana untuk menggaet duo jebolan Indonesian Idol yakni Lyodra Ginting dan Mahalini Raharja sebagai kandidat terkuatnya.

Dilansir melalui unggahan akun instagram @maiaestiantyreal, Senin (6/12/2021) Maia kembali tampil bersama Lyodra dan Mahliani di acara Indonesian Music Awards.

Dalam momen tersebut Maia bermain piano mengiringi Lyodra dan Mahalini yang sepanjang tahun 2021 ini berhasil mencuri perhatian akibta lagu - lagu dan kemampuan mereka dalam bernyanyi.

"Sudah lama tidak perform jadi setiap mau perform berasa kayak mau ujian nasioanal. Kal ini berkolaborasi dengan dua penyanyi tergalau jebolan @indonesianidolid Yang cantik2 @lyodraofficial dan @mahaliniraharja," tulis Maia.

Momen tersebut juga menjadi kebanggan tersendiri oleh Maia lantaran bisa dipasangkan dengan dua penyanyi berbakat yang sudah berhasil mendapat penghargaan diawal karirnya.

"Dan juga mendapatkan Albun of The Year. Selamay ya Lyodra and selamat juga buat Mahalini sebagai New Comer," imbuhnya.

Lantaran kemampuan luar biasa Lyodra dan Mahalini, Maia Estianty pun terpikir untuk membentuk trio baru untuk menggantikan Duo Ratu.