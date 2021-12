Prediksi Persib vs Persebaya di Liga 1 Live Indosiar Link streaming & Head to Head, Wander Luiz Main

KOMPAS.com/Suci Rahayu

Prediksi Susunan Pemain ( Line up ) dan Live Streaming Persib vs Persebaya di laga lanjutan Liga 1 2021, Rabu (9/12/2021) Laga Persib vs Persebaya pada perempat final Piala Menpora 2021 yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/4/2021) malam WIB.