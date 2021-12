Prediksi Susunan Pemain Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions Hari ini, Benzema Absen

BANJARMASINPOPST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan di laga Liga Champions, Rabu (8/12/2021) dinihari via Live Streaming Vidio.com dan tak via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Champions antara Real Madrid vs Inter Milan via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini,

Duel Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Real Madrid akan berharap untuk finis sebagai pemenang Grup D ketika mereka berhadapan dengan juara bertahan Serie A Inter Milan dalam pertandingan grup terakhir mereka di Liga Champions UEFA 2021/22 pada Selasa malam.

Real Madrid berada dalam performa luar biasa akhir-akhir ini setelah mengalami sedikit masalah di awal Oktober.

Tim asuhan Carlo Ancelotti menjalankan 11 pertandingan tanpa kalah, memenangkan masing-masing dari delapan pertandingan sebelumnya secara berturut-turut di semua kompetisi, yang terakhir mengalahkan Real Sociedad 2-0.

Saat ini di puncak Grup D, Los Blancos telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Eropa dan hanya membutuhkan satu poin dari pertandingan mendatang untuk memuncaki grup.

Sementara itu, Inter Milan juga dalam sebelas pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi.

Setelah mengalahkan AS Roma pekan lalu, mereka telah mencatatkan lima kemenangan berturut-turut.