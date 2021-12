SEDANG BERLANGSUNG! Live Indosiar PSM vs Persija di Liga 1 Rico Simanjuntak di Starting XI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming PSM vs Persija di Liga 1, Selasa (7/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Riko Simanjuntak Starter.

Duel PSM Makassar vs Persija Jakarta di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Persija saat ini masih jauh dari harapan para fansnnya setelah hanya berkutat di papan tengah saja.

Macan Kemayoran menempati urutan 9 dengan 21 angka.

Sementara lawannya PSM di bawahnya dengan torehan 19 angka.

Hanya berjarak 2 angka membuat laga ini bakal berjalan seru dan menarik untuk saling geser di kalsemen.

Bagi Persija kemenngan mutlak didapat untuk menggerek posissi naik 2 tingkat ke urutan 7.

PSM tidak kalah andai menang atas tim Ibukota ini berpotensi tembus posisi 8 andai mampu menumbangkan Persija sekaligus mengakhiri rekor tanpa kemenangan dalam 5 penampilan paling anyar.