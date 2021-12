Hasil Barito Putera vs Persik di Liga 1 2021 Skor babak I, 0-1 Eks Barito Bawa Macan Putih Unggul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Barito Putera vs Persik di Liga 1 2021 malam ini,Rabu (8/12/2021) skor babak I 0-1 untuk Persik

Sebiji gol yang membuat Persik sementar unggul diciptkan kapten tim Persik Antoni Putro Nugroho.

Mantan pemain Barito Putera ini membobol gawang Barito Putera yang dikawal Andri Prabowo di menit ke 8.

Laga Barito Putera vs Persik Persik kediri di Liga 1 2021 tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Persik Kediri langsung menggebrak saat peluait pertama dibunykan wasit.

Bahkan babak I baru berjalan menit ketiga sudah dua kali tendangan bebas di daerah pertahan Barito Putera terjadi.

Gol akhirnya diperoleh Persik Kediri saat akselarasi Antoni Putro Nugroho menerobos ertahan barito Putera.

Setelah itu Antoni Putro Nugroho mencocor bola yang tidak bisa di jangkau Andri P.

Barito Putera coba membalas namun beberapa peluang tercipta gagal membuahkan hasil.

Persik kediri pun juga menekan, peluang didapat sang striker Youssef Ezzejjari.