Hasil Persib vs Persebaya di Liga 1 2021 Babak I 0-0, Maung Banyak Peluang Ernando Ari Cemerlang

Pemain Persib Bandung, Marc Klok tendangan bebasnya belum beruntung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Persib vs Persebaya di Liga 1 2021 malam ini, Rabu (8/12/2021) skor babak pertama skor 0-0.

Belum ada sebiji gol pun yang tercipta pada laga duel dua mantan tim Perserikatan Indonesia ini.

Laga Persib vs Persebaya berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2021 bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Di awal babak I Persib berinisiatif langsung tampil menyerang.

Di menit 4, kerjasama apik Febri hariyadi, Bekham putra dan diakhir dengan sontekan Frets Butuan bola hanya menyamping di gawang Ernando.

Persebaya mencoba mengimbangi beberapa kali aksi individu Jose Wilkson masih belum bisa menembus pertahanan Persib.

Wilkson hanya bisa bermain main membawa bola di kuar kotak penalti karena mendapat kawalanan ketat Kuipers.

Peluang emas didapat Persib di menit 14 melalui Bekham Putra.

Usai meliuk liuk melewati tiga pemain bola hasil penguasaannya tidak langsung ditendang namun justru diberikan ke rekannya sehingga bisa dipatahkan pemain belakang Persebaya.