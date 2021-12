Jadwal Liga 1 Hari ini Barito Putera vs Persik & Persib vs Persebaya Siaran Langsung Indosiar

Tribunnews

Jadwal Liga 1 hari ini Rabu (8/12/2021) pekan ke-16 dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live streaming Vidio.com dibuka laga Barito Putera vs Persik Kediri dilanjutkan partai big match Persib vs Persebaya.. Pemain baru Persib Bandung Mohammed Bassim Rashid sudah ikut berlatih.