Line Up & Live Streaming Barito Putera vs Persik di TV Online Indosiar Liga 1 Malam Ini Rakic Main

Barito Putera bakal kembali bertanding kali ini melawan Persik di Stadion Maguwoharjo, Sleman petang nanti.

Pelatih Barito Putera, Djadjang Nurdjaman mengakui kalau anak asuhnya kurang melakukan maksimal jelang melawan Persik Kediri.

Pasalnya, Barito Putera hanya mendapat waktu jeda dua hari.

“Persiapan kami sama dengan tim-tim yang lain, jadi tidak bisa dijadikan alasan. Tapi jujur (persiapan) kami tidak ideal karena cuma ada dua hari yang tersedia,” kata Djadjang dikutip dari akun Instragram @psbaritoputeraofficial.

Pria yang kerap disapa Djanur itu juga mengatakan, meski hanya memiliki persiapan dua hari, timnya sudah menggelar official training. Seluruh elemen tim pun sadar dengan kondisi tim saat ini.

Kendati demikian, Djanur tetap menginginkan Laskar Antasari untuk meraih poin penuh, serta mengeluarkan kemampuannya untuk mengalahkan Persik.