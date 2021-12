LIVE Indosiar! Line Up & Link Streaming Persib vs Persebaya di Liga 1 2021 Malam ini

Winger Persib Bandung, Febri Hariyadi melakukan selebrasi gol ke gawang PSIS Semarang di lanjutan BRI LIga 1 2021, Selasa (26/10/2021)/Hasil akhir PSIS Semarang vs Persib bandung di BRI Liga 1 2021, Febri Hariyadi bawa Maung Bandung menang 0-1

Prediksi Line up pemain dan Live Streaming Persib vs Persebaya di Liga 1 2021 malam ini Rabu (9/12/2021). Adu cepat Febri Hariyadi dan Marselino Ferdinan.

Liga 1 2021 antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya malam ini pukul 20.45 WIB.

Adu cepat Febri Hariyadi dan Marselino Ferdinan.

Duel Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2021.

Laga bigmatch mantan penguasa tim perserikatan ini bakal berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Saat ini, Persib Bandung memerlukan 3 poin untuk terus menempel Bhayangkara FC di puncak klasemen.

Sedangkan Persebaya yang duduk di posisi 5 klasemen Liga 1 2021 ingin terus merangsek ke papan atas.

Persebaya Surabaya menghadapi pertandingan klasik melawan Persib Bandung dengan semangat membara karena torehan tak pernah kalah dalam 9 laga terakhir.

Sementara Persib Bandung mulai inkonsisten di Seri 3 BRI Liga 1 2021-2022.

Persib Bandung bahkan sudah mengalami dua kekalahan di Seri 3, padahal di Seri 2, Persib Bandung menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan.